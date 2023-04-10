Balık alırken dikkat! 10 balıktan 4'ünde tespit edildi
İzmit Körfezi'ndeki balıklar üzerine yapılan araştırmanın sonuçları tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Doç. Dr. Ülgen Aytan, balıklarda en çok sentetik tekstil ürünlerinden kaynaklanan fiberlere rastladıklarını bildirdi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, İzmit Körfezi'ndeki balıklar üzerine yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı.
Ayta, 10 balıktan 4'ünde mikroplastik tespit ettiklerini, balıklarda en çok sentetik tekstil ürünlerinden kaynaklanan fiberlere rastladıklarını bildirdi.
Araştırma kapsamında incelenen kefal, kırlangıç, iskorpit, dil balığı ile pisi balıklarının tamamında, barbunların yüzde 80'inde, mazakların yüzde 53'ünde, istavritlerin yüzde 40'ında, kaya balıklarının yüzde 39'unda, çırçırların yüzde 28'inde, trakonyaların yüzde 20'sinde ve mezgitlerin yüzde 10'unda mikroplastik tespit edildi.
Aytan, şu ifadeleri kullandı:
- İncelenen tüm türlerde, değişen miktar ve tiplerde mikroplastiğe rastladık. İncelediğimiz her 10 balıktan 4'ünde mikroplastiklere rastladık diyebiliriz. Bu, balıkların sindirim kanalında en az bir tane plastik bulunduğu anlamında gelmiyor, bazı balıkların sindirim kanalında onlarca mikroplastik tespit ettik.
GÖRÜLEN PLASTİK TÜRLERİ
Yaptıkları araştırmada plastikleri fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre değerlendirdiklerini anlatan Aytan, şu bilgileri paylaştı:
- Fiziksel özellikte en çok rastladığımız fiberlerdi. Bunların, çok büyük bir kısmı sentetik tekstilin yıkanması sonucunda ya da kullanılması esnasında aşınmaya bağlı olarak ortaya çıkıp rüzgarlar yoluyla kaynağından çok uzaklara taşınarak ya da sentetik tekstilin yıkanması sonucu kanalizasyon aracılığıyla deniz ortamına ulaşabiliyorlar.
Kaynak: Anadolu Ajansı