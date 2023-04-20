Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekâttır? İşte Ramazan bayramı kılınışı

Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala bayram namazı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Her yıl 2 kez kılınan bayram namazı ile ilgili vatandaşlar, bayram namazı nasıl kılınır ve bayram namazı kaç rekâttır sorularına yanıt arıyor.