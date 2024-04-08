Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Senede iki kere kılınan bayram namazının nasıl kılınacağı merak konusu. 2 rekat kılınacak bayram namazında, 1. rekatta niyet edilip tekbir alınır. Ardından sırasıyla imam sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Ardından, 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam; “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekatta ise İmam; "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, 2. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır. Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam, bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.