Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri
Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Peki bayram namazı saatleri ne zaman? Sizler için illere göre bayram namazlarını derledik.
Ramazan ayı geride kaldı. Ramazan'ın bitişinin kutlandığı Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. 3 gün sürecek bayramda ilk günün sabahında bayram namazı kılınacak. Bayram namazına gidecek olanlar, namazın saat kaçta olduğunu merak ediyor. İşte cevabı...
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Senede iki kere kılınan bayram namazının nasıl kılınacağı merak konusu. 2 rekat kılınacak bayram namazında, 1. rekatta niyet edilip tekbir alınır. Ardından sırasıyla imam sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Ardından, 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam; “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekatta ise İmam; "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, 2. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır. Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam, bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Alfabetik sırayla illere göre bayram namazı saatleri şu şekildedir:
• Adana: 06.41
• Adıyaman: 06.29
• Afyonkarahisar: 06.59
• Ağrı: 06.08
• Aksaray: 06.45
• Amasya: 06.37
• Ankara: 06.49
• Antalya: 07.00
• Ardahan: 06.09
• Artvin: 06.13
• Aydın: 07.10
• Balıkesir: 07.09
• Bartın: 06.50
• Batman: 06.17
• Bayburt: 06.19
• Bilecik: 07.00
• Bingöl: 06.19
• Bitlis: 06.13
• Bolu: 06.54
• Burdur: 07.01
• Bursa: 07.04
• Çanakkale: 07.15
• Çankırı: 06.46
• Çorum: 06.40
• Denizli: 07.05
• Diyarbakır: 06.21
• Düzce: 06.55
• Edirne: 07.13
• Elazığ: 06.24
• Erzincan: 06.23
• Erzurum: 06.15,
• Eskişehir: 06.59,
• Gaziantep: 06.33
• Giresun: 06.26
• Gümüşhane: 06.22
• Hakkari: 06.07
• Hatay: 06.38
• Iğdır: 06.04
• Isparta: 07.00
• İstanbul: 07.04
• İzmir: 07.13