İl İl Bayram Namazı saatleri

Bayram namazı saati, arefe gününün gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı sabahı camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2023 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri