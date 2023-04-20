İl İl Bayram Namazı saatleri
Bayram namazı saati, arefe gününün gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı sabahı camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta?
Bayram namazı saati, arefe gününün gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı sabahı camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2023 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri
2023 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, il il bayram namazı saatleri araştırılmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2023 bayram namazı vakitleri belli oldu.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 21 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
21 Nisan Cuma günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.
Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 06.49'da kılınacak.