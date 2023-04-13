Bayram tatili için en güzel 8 rota
Türkiye'nin geniş coğrafyası tatil çeşitlerinde çok fazla seçenek sunuyor. Bayram tatilinde ise şehrin kalabalığından uzaklaşıp deniz ve doğa ile baş başa kalmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz 8 rotaya göz atabilirsiniz. İşte Bayram tatili için en güzel 8 rota...
BİRGİ KÖYÜ - İZMİR
Yemyeşil çınar ve ceviz ağaçları, ahşap pencereli taş evleri ve sakin sokaklarıyla tüm misafirlerini büyülüyor. Birgi, ayrıca tarih boyunca Frigler, Persler, Bizanslılar, Romalılar ve Osmanlılar’a da ev sahipliği yapmış. Bu zengin tarihi sayesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de alınmıştır.
AKGÖL - SİNOP
Karadeniz'in en güzel şehirleri arasında ilk sıralarda yer alan Sinop, Akgöl'e de ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 3 dönümlük bir alanı kaplayan Akgöl, yemyeşil ağaçlarıyla da meşhur.
BÖRDÜBET KOYU - MUĞLA
Bördübet'te denizin üzerinde yürüyebileceğiniz Kız Kumu Plajı ve Bayır Köyü de gizli kalmış doğa harikası manzaralarıyla sizi kendine hayran bırakacak.
PALAMUTBÜKÜ - MUĞLA
Zeytin ve badem ağaçlarıyla süslenmiş cennetten bir köşe olan Palamutbükü, masmavi denizi ile huzurlu bir adres. Dalış meraklıları burada da kendilerini su altının büyülü dünyasıyla baş başa bulabilir.