Bayram tatili için en güzel 8 rota

BİRGİ KÖYÜ - İZMİR

Yemyeşil çınar ve ceviz ağaçları, ahşap pencereli taş evleri ve sakin sokaklarıyla tüm misafirlerini büyülüyor. Birgi, ayrıca tarih boyunca Frigler, Persler, Bizanslılar, Romalılar ve Osmanlılar’a da ev sahipliği yapmış. Bu zengin tarihi sayesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de alınmıştır.