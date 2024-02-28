Bekar insanlar mı daha mutlu? Evliler mi?

Araştırmalara göre, evlilik insanları bekarlardan daha mutlu ya da sağlıklı kılmıyor. Bilim insanları, evli ve hiç evlenmemiş bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını inceledi. Sonuçlar, oldukça şaşırtıcı.

# evlilik # bekarlık
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Bekar insanlar mı daha mutlu? Evliler mi? - Resim: 1

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, evlenmenin uzun vadede refahı artırdığına dair "çok az kanıt" bulunduğunu açıkladı.

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Bekar insanlar mı daha mutlu? Evliler mi? - Resim: 2

Araştırmayı yapan Dr. Bella DePaulo, kitabında bulgularını paylaştı.

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Bekar insanlar mı daha mutlu? Evliler mi? - Resim: 3

Medya ve hatta bilimsel dergiler, evliliğin sağlık ve refah için iyi olduğu iddialarıyla dolu.

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Bekar insanlar mı daha mutlu? Evliler mi? - Resim: 4

Ancak, metodolojik önyargılar dikkate alındığında, bu tür iddiaların genellikle araştırma sonuçlarını yanlış yansıttığı veya abarttığı ortaya çıkıyor.

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