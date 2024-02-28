Bekar insanlar mı daha mutlu? Evliler mi?
Araştırmalara göre, evlilik insanları bekarlardan daha mutlu ya da sağlıklı kılmıyor. Bilim insanları, evli ve hiç evlenmemiş bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını inceledi. Sonuçlar, oldukça şaşırtıcı.
Son Güncelleme:
Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, evlenmenin uzun vadede refahı artırdığına dair "çok az kanıt" bulunduğunu açıkladı.
Araştırmayı yapan Dr. Bella DePaulo, kitabında bulgularını paylaştı.
Medya ve hatta bilimsel dergiler, evliliğin sağlık ve refah için iyi olduğu iddialarıyla dolu.
Ancak, metodolojik önyargılar dikkate alındığında, bu tür iddiaların genellikle araştırma sonuçlarını yanlış yansıttığı veya abarttığı ortaya çıkıyor.