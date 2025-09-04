Bir beden küçük gelen pantolonlara pratik çözüm: İşte evde dakikalar içinde genişletme yöntemleri
Daralan ya da bir beden küçük gelen pantolonlar artık sorun olmaktan çıkıyor. Evde uygulanabilecek basit ve doğal yöntemlerle pantolonları yeniden rahat bir şekilde giyilebilir hale getirmek mümkün.
Pantolonların vücuda dar gelmesinin nedeni bazen farkında olmadan alınan kilolar ya da ödem nedeniyle oluşan şişlikler olabiliyor. Bunun yanı sıra kumaşın zamanla daralması da pantolonun bir beden küçük gelmesine yol açabiliyor.
SPREY İLE GENİŞLETME YÖNTEMİ
Haber Global'e göre, pantolonları genişletmenin en pratik yollarından biri sprey yöntemi.
Sprey şişesine konulan su, pantolon kumaşına sıkıldıktan sonra pantolon çekiştirilerek ya da ıslak halde giyilerek esnetilebiliyor. Bu yöntem sayesinde pantolon, yarım ya da bir beden kadar genişleyebiliyor.
ILIK SU İLE YIKAMA TEKNİĞİ
Bir diğer yöntem ise pantolonu ılık suyla yıkamak. Pantolon hafif nemli hale geldikten sonra giyildiğinde, kumaş vücudun formuna göre şekil alıyor. Pantolon üzerinizde kururken esneyerek daha rahat bir kalıba oturuyor.
HAVLU İLE ESNETME
Pantolonların özellikle bel ve basen bölgelerindeki daralmaları gidermek için havlu yöntemi de kullanılabiliyor. Pantolon nemlendirildikten sonra içine katlanmış havlu yerleştirilip sıkıştırılıyor. Havlu, dikişlere zarar vermeden kumaşın genişlemesine yardımcı oluyor.
BUHAR İLE GENİŞLETME
Pantolonu genişletmenin bir diğer etkili yöntemi ise buhar kullanmak. Ütünün buhar özelliği ya da kaynar su buharı pantolonun dar gelen bölgelerine uygulanıyor.
Buharla yumuşayan kumaş, sıcak halde çekiştirilerek kolayca esnetilebiliyor.