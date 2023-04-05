Borsa'nın çok konuşulan ismi Türkiye'nin en zengini oldu! Türkiye'nin en zengini kim? İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi

Borsa İstanbul'da son yılların en çok konuşulan şirketlerden biri olan SASA Polyester'in hisselerinde yaşanan değer artışı, İbrahim Erdemoğlu'nu Türkiye'nin en zengin kişisi yaptı. Dünyada 2 bin 640 milyarder arasında 497'nci sırada yer alan Erdemoğlu'nun servetinin 5.3 milyar dolar olduğu belirtildi. Erdemoğlu Holding’in bünyesinde SASA dışında Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı bulunuyor.