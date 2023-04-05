Borsa'nın çok konuşulan ismi Türkiye'nin en zengini oldu! Türkiye'nin en zengini kim? İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi
2023 yılı dünyanın en zenginleri listesi, ABD merkezli Forbes dergisi tarafından yayınlamdı. Listeye göre Türkiye'nin en zenginleri arasında 1. sırada bulunan isim değişti. Peki Türkiye'nin en zengini kim? Türkiye'nin en zenginlerinin servetleri ne kadar? Türkiye'nin en zengin 10 ismi ve servetleri.
ABD merkezli Forbes dergisi, 2023 yılına ait dünyanın en zenginleri listesini duyurdu. Dünyanın en zenginleri listesi büyük merak uyandırırken listede Türk isimler de yer aldı.
Listeye göre dünyanın en zenginleri arasında zirvede 72 lüks moda ve kozmetik markasının sahibi LVMH'nin patronu Bernard Arnault yer alıyor. Bernard Arnault tam tamına 211 milyar dolarlık servete sahip.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSMİ DEĞİŞTİ
En zenginler listesinde Türkiye'den de isimler yer aldı. Türkiye’de yıllardır en zenginler listesinde ilk sırada yer alan Murat Ülker birinciliği kaptırarak ikinci sıraya geriledi.
Borsa İstanbul'da son yılların en çok konuşulan şirketlerden biri olan SASA Polyester'in hisselerinde yaşanan değer artışı, İbrahim Erdemoğlu'nu Türkiye'nin en zengin kişisi yaptı. Dünyada 2 bin 640 milyarder arasında 497'nci sırada yer alan Erdemoğlu'nun servetinin 5.3 milyar dolar olduğu belirtildi. Erdemoğlu Holding’in bünyesinde SASA dışında Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı bulunuyor.