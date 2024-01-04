Bu Balık Öldürüyor! Görüntüsüne Aldanmayın

BALON BALIĞININ ZARARLARI

Balon balığı özellikle Akdeniz bölgesinde bilinçsizce tüketilmektedir. Ancak bu balığı tüketenlerin neredeyse hepsi zehirli olduğunu bilmemektedir. Zehir saçan balon balığı, avlanırken dahi dişleriyle bir parmağınızı koparabilir.