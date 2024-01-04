Bu Balık Öldürüyor! Görüntüsüne Aldanmayın

Balık tüketmek vücudumuzdaki vitamin ve mineraller için oldukça önemlidir. Ancak her balığı tüketmememiz gerekmektedir. Bunların başında da 'balon balığı' yer almaktadır. Peki balon balığı neden yenmemeli? İşte cevabı...

# balon balığı
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Balon balığı, kendini korumak için şişmektedir ancak bu masum görünen balık ölüm saçıyor.

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BALON BALIĞI NEDİR?

Balon balığının bilimsel adı Lagocephalus sceleratus, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türüdür. Sudan çıktından sonra kurbağa gibi vıraklayan balon balığına, kurbağa balığı da denmektedir.  

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ZEHİR SAÇIYOR

Balon balığı oldukça zehirlidir ve balık ticaretinde yeri yoktur. Balon balığı zehrini bırakmaya başladığında kas felci yapmakta ve nefes darlığı yaşatmaktadır. Ayrıca dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabilmektedir.

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BALON BALIĞININ ZARARLARI

Balon balığı özellikle Akdeniz bölgesinde bilinçsizce tüketilmektedir. Ancak bu balığı tüketenlerin neredeyse hepsi zehirli olduğunu bilmemektedir. Zehir saçan balon balığı, avlanırken dahi dişleriyle bir parmağınızı koparabilir. 

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