Bu gıdayı sakın tüketmeyin! Tüketmek insan ömrünü tam 36 dakika kısaltıyormuş

Son yılların popüler trendi sağlıklı yaşam alışkanlıkları kapsamında pek çok kişi daha sağlıklı bir beslenme düzeni kurmaya çalışıyor. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmaların desteklediği sağlıklı beslenme düzenlerinde uzak durulması gereken belirli gıdalar da bir bir gün yüzüne çıkıyor.

Yapılan çalışmalara göre bir gıdanın tüketiminin insan ömrünü toplamda 36 dakika azalttığı ortaya konuldu. İşte insan ömrünü azaltan o gıda ve insan sağlığı açısından zararları!