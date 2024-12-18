Bu gıdayı sakın tüketmeyin! Tüketmek insan ömrünü tam 36 dakika kısaltıyormuş
Son yıllarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önem kazanmasıyla birlikte bazı gıdaların olumsuz etkileri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Uzmanların araştırmalarına göre, belirli bir gıdanın tüketimi insan ömrünü 36 dakika kısaltabiliyor.
Son yılların popüler trendi sağlıklı yaşam alışkanlıkları kapsamında pek çok kişi daha sağlıklı bir beslenme düzeni kurmaya çalışıyor. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmaların desteklediği sağlıklı beslenme düzenlerinde uzak durulması gereken belirli gıdalar da bir bir gün yüzüne çıkıyor.
Yapılan çalışmalara göre bir gıdanın tüketiminin insan ömrünü toplamda 36 dakika azalttığı ortaya konuldu. İşte insan ömrünü azaltan o gıda ve insan sağlığı açısından zararları!
Fast food ürünleri hızlı hazırlanmaları ve lezzetli oluşları nedeniyle pek çok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak yüksek kalori içeriğine sahip fast food ürünlerinin sağlık açısından belirli zararları bulunuyor. Uzmanlar ise bu fast food ürünlerinden biri olan sosisli sandviçin tüketilmesinin ömrü tam 36 dakika kısalttığını ortaya koydu.
Sosisli sandviç popüler ultra işlenmiş gıdalar sınıfında yer alıyor. Bu gıda grubunun tüketilmesi ise insan sağlığı açısından pek çok zararı beraberinde getiriyor.
Sosisli gibi ultra işlenmiş gıdalar nitrit ve nitrat içeriğine sahip gıdalar olmalarından dolayı insan sağlığı açısından zararlı kabul ediliyor. Başta kalp sağlığı ve mide sağlığı olmak üzere pek çok zararı bulunana ultra işlenmiş gıdaların beslenme alışkanlıklarından çıkarılması tavsiye ediliyor.
Sosisli sandviçin insan ömrüne olan zararı bununla da kalmıyor. Sosisli sandviç yerken yanına yakıştığı için tercihe dilen gazlı içeceklerin de sosisli sandviç ile birlikte tüketilmesi insan ömrünün 12 dakika daha azalmasına neden oluyor.
Yani lezzetinden kendinizi gri çekemeyip de bir sosisli sandviç yerseniz, yanına da gazlı bir içecek açarsanız bu toplamda ömrünüzden 48 dakika kısaltan bir öğün geçirmeniz anlamına geliyor.
Sosislilerde kullanılan işlenmiş etler, düzenli tüketildiğinde kalp-damar hastalıkları riskini artırabilir. Ayrıca koruyucu maddeler ve nitratların, vücutta uzun vadede olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor. Sağlık uzmanları, bu tür gıdaların tüketimini azaltarak daha doğal ve besleyici yiyeceklere yönelmenin önemine vurgu yapıyor.
Peki nasıl sağlıklı beslenilir?
Günümüzde sağlıklı beslenme, uzun ve kaliteli bir yaşamın temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, doğru beslenme alışkanlıkları edinerek hastalıklardan korunmanın ve enerji dolu bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu belirtiyor.
Doğal ve taze yiyecekler tercih edin
İşlenmiş gıdalar yerine taze meyve, sebze ve tam tahıllı ürünleri tüketmek, vücudu korumaya yardımcı olur.
Porsiyon kontrolüne dikkat edin
Aşırı yemek yemek yerine, ihtiyaca göre küçük ve dengeli porsiyonlar tüketmek önemlidir.