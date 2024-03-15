Bu hafta vizyona giren filmler!

Sinemaseverler müjde! Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik...

# film # sinema
Editör: Yağmur Biçen
Bu hafta vizyona giren filmler! - Resim: 1

Bir ekolojik olarak sürdürülebilir film yapım girişimi olan Neandria, antik kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde, annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alıyor.

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Bu hafta vizyona giren filmler! - Resim: 2

Film, kızlarının doğumuna yetişmeye çalışan bir ailenin yaşadıklarını konu ediniyor.

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Bu hafta vizyona giren filmler! - Resim: 3

Film, ölen annesinin üzerindeki lanetle mücadele etmek zorunda kalan bir genç kızın hikâyesini anlatıyor.

 

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Bu hafta vizyona giren filmler! - Resim: 4

Film, yeni taşındıkları evde kötü bir ruh tarafından terörize edilen bir kadın ile ailesinin hikâyesini konu ediniyor.

 

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