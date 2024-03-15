Bu hafta vizyona giren filmler!
Sinemaseverler müjde! Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik...
Bir ekolojik olarak sürdürülebilir film yapım girişimi olan Neandria, antik kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde, annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alıyor.
Film, kızlarının doğumuna yetişmeye çalışan bir ailenin yaşadıklarını konu ediniyor.
Film, ölen annesinin üzerindeki lanetle mücadele etmek zorunda kalan bir genç kızın hikâyesini anlatıyor.
Film, yeni taşındıkları evde kötü bir ruh tarafından terörize edilen bir kadın ile ailesinin hikâyesini konu ediniyor.