Bu hatayı sakın yapmayın! İşte bulaşık makinesine asla koymamanız gerekenler...

TEFLONLAR

Pişirilen yiyeceklerin yüzeye yapışmasını ve artıklarını bırakmasını engelleyen teflonlar bu sebeple suyun altında, elle yıkandığında da kolaylıkla temizlenebilme özelliğine sahipler.

Ama söz konusu bulaşık makinesi deterjanı ve yüksek basınçlı su olduğunda teflon tava ve tencerelerin hiçbir şansı yok. Yani aslında onları bulaşık makinesine koyarak onlara kötülük yapıyorsunuz.