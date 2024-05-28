Bu hatayı sakın yapmayın! İşte bulaşık makinesine asla koymamanız gerekenler...
Bulaşık makinasına koyulan bazı malzemeler deforme olabiliyor. İşte makinanıza asla koymamanız gerekenler...
TEFLONLAR
Pişirilen yiyeceklerin yüzeye yapışmasını ve artıklarını bırakmasını engelleyen teflonlar bu sebeple suyun altında, elle yıkandığında da kolaylıkla temizlenebilme özelliğine sahipler.
Ama söz konusu bulaşık makinesi deterjanı ve yüksek basınçlı su olduğunda teflon tava ve tencerelerin hiçbir şansı yok. Yani aslında onları bulaşık makinesine koyarak onlara kötülük yapıyorsunuz.
DÖKME TAVALAR
Dökme demir tavanın yüzeyini kaplayacak kadar yağ doldurup ateşe koyarsanız onu yapışmaz yapmakla kalmaz aynı zamanda tavanın yapısını koruyarak ömrünü uzatırsınız. Ama aynı tavayı bulaşık makinenize koyduğunuz anda bu koruma anında geçersizleşir ve dökme demir tavanız zarar görmeye açık hale gelir. Yazıktır, daha yemek yapacaydık.
TAHTA EŞYALAR
Isı tahta malzemeye ciddi zarar veriyor. Bulaşık makinenize tahta bir şeyler koyduğunuz anda o tahtayı kırma, çatlatma, parçalama riskini de göze almış oluyorsunuz. Üstelik bunlara sapı tahta olan eşyalar da dahil. Ve dahası kurulama modunu da açtıysanız bu çatlaklara bakterilerin saklanma çok yüksek.
KRİSTALLER
Evinizde kristal bardaklarınız varsa onları bulaşık makinenizden uzak tutun. Zira ısıdan dolayı hassas kristal malzeme çatlayabilir ve ayrıca kristalin doğal parlaklığını da öldürebilir. Aynı durum tüm kristal malzemeye sahip eşyalarınız (mesela kül tablaları, vazolar) için geçerli. Külkedisi zamanında bulaşık makinesi olsaydı ayakkabısını orada yıkamazdı, emin olun.