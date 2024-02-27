Bu ildekiler evlenmiyor!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) evlilik verileri şaşırttı. Bu verilere göre en yüksek ve en düşük evlilik oranının bulunduğu iller ortaya çıktı. İşte o iller.
2023 yılında 565,435 çift evlendi. Evlenen çiftlerin %3,2'si, yani 18,026'sı akraba evliliği yaptı.
Akraba evlilikleri bir önceki yıla göre %0,6 oranında azaldı. Akraba evliliklerinin en fazla olduğu il, %17,7 ile Şanlıurfa oldu.
Şanlıurfa'yı %9,8 ile İstanbul, %8,6 ile Gaziantep ve %8,5 ile Diyarbakır izledi.
Akraba evliliklerinin en az olduğu iller ise %0,7 ile Karabük ve Kütahya, %0,8 ile Balıkesir oldu
2023 yılının evlilik ve boşanma oranları, en fazla evlenme ve boşanmanın olduğu iller ve yabancı damat ile gelin istatistikleri geçen yıla göre dikkat çekti.
Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 565 bin 435 oldu
Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti.
KABA EVLENME NE DEMEK?
Kaba evlenme bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eder.