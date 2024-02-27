Bu ildekiler evlenmiyor!

2023 yılının evlilik ve boşanma oranları, en fazla evlenme ve boşanmanın olduğu iller ve yabancı damat ile gelin istatistikleri geçen yıla göre dikkat çekti.

Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 565 bin 435 oldu

Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti.