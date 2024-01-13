Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz! Nasıl Erken Emekli Olunur?

SGK malulen emeklilik için geçerli olan hastalıkların listelerini paylaştı. 18 hastalıktan birini yaşadıysanız emeklilik hakkınız bulunuyor. 15 yıl ve 3600 gün prim ile emeklilik imkanı tanınabiliyor. Malulen emeklilik şartları, milyonlarca çalışan tarafından sıkça merak ediliyor. Malulen emeklilik, ilk defa çalışmaya başladığı tarihten itibaren çalışma gücündeki kayıp oranını en az %60 oranında yitirenlerin, diğer gerekli şartları sağlamaları durumunda kullanabilecekleri bir emeklilik hakkını içerir. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir?