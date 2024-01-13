Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz! Nasıl Erken Emekli Olunur?
Malulen emekli olma şartlarından birisi çalışanın bir rahatsızlığı nedeniyle çalışamayacak duruma gelmesi. SGK'ya göre hangi hastalıklar malulen emeklilik için geçerli sayılıyor? İşte SGK'nın emeklilik şartları...
Malulen emeklilik çalışanların fiziksel rahatsızlıkları veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalık nedeniyle mesleklerini yapamayacak hale gelmeleri durumunda geçerli olan emeklilik işlemidir.
Malulen emekli olabilmek için belli başlı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlardan biri kişinin en az on yıl sigortalı bir şekilde çalışmış olmasıdır. Peki malulen nasıl emekli olunur?
SGK malulen emeklilik için geçerli olan hastalıkların listelerini paylaştı. 18 hastalıktan birini yaşadıysanız emeklilik hakkınız bulunuyor. 15 yıl ve 3600 gün prim ile emeklilik imkanı tanınabiliyor. Malulen emeklilik şartları, milyonlarca çalışan tarafından sıkça merak ediliyor. Malulen emeklilik, ilk defa çalışmaya başladığı tarihten itibaren çalışma gücündeki kayıp oranını en az %60 oranında yitirenlerin, diğer gerekli şartları sağlamaları durumunda kullanabilecekleri bir emeklilik hakkını içerir. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir?
Malulen emeklilik şartları milyonlarca çalışanlar tarafından sıklıkla merak edilmeye başlanmıştır. Malulen emeklilik, ilk defa çalışmaya başladığı tarihten itibaren çalışma gücündeki kayıp oranını en az %60 oranında yitirenlerin diğer gerekli şartları sağlamaları halinde yararlanabildikleri bir emeklilik hakkıdır.