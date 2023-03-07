Bu şartlara sahip olanlar 2.604 TL alacak
Emekli olmadan emekli maaşı alabileceğiniz belirtilerek kimlerin alabileceği duyuruldu. İşte aranan şartlar...
EYT yasasının Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunun üzerine vatandaşlar, ilk maaşlarının ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. EYT’liler ilk maaşlarını nisan ayında alabilecekleri belirtildi. Ancak emekli olmadan da emekli maaşı alınabilecek.
4 DEFA ÖDEME YAPILIYOR
Emekli olmadan emekli maaşı alabilecek kişilerin şartları da belli oldu. Yeni yıla girilmesi ile birlikte verilen sosyal yardım destek ödemeleri arttığı belirtilerek vatandaşların maaşları artarken aldığı yardımların miktarı da yükseldiği bildirildi. Bununla birlikte yaşlılık aylıklarına da ciddi oranlarda zam yapıldı.
SGK ya da Bağ-Kur emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere yıl içerisinde 4 defa aylık ödendiği belirtilerek ödemelerin mart, haziran, eylül ve aralık aylarında hesaplara yatırıldığı ifade edildi. Söz konusu ödemelerin Ziraat Bankası veya PTT üzerinden alınabileceği aktarıldı.
İŞTE ŞARTLAR
• 65 yaş üstü olmak,
• T.C. vatandaşı olmak,
• Sosyal güvencesi olmamak ve bunu valilik ve kaymakamlık aracılığıyla kanıtlamak,
• Nafaka almıyor olmak,
• Sağlık sigortasına sahip olmamak,
• Hane halkı net gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması,
• Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre harçlık almıyor olmak.