Bu şartlara sahip olanlar 2.604 TL alacak

SGK ya da Bağ-Kur emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere yıl içerisinde 4 defa aylık ödendiği belirtilerek ödemelerin mart, haziran, eylül ve aralık aylarında hesaplara yatırıldığı ifade edildi. Söz konusu ödemelerin Ziraat Bankası veya PTT üzerinden alınabileceği aktarıldı.