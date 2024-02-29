Bugün Artık Gün! Artık yıl ve artık gün nedir?

"366. gün" terimi, genellikle artık yıllarda eklenen ekstra günü ifade etmek için kullanılır. Artık yıl, genellikle her dört yılda bir, Şubat ayına 29 gün eklenen bir yıldır. Bu uygulama, Gregoryen takviminin Güneş yılı ile daha iyi uyum sağlamasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Güneş yılı, Dünya'nın Güneş etrafındaki tam bir turunu tamamlaması için gereken süredir ve yaklaşık olarak 365 gün 6 saat sürer. Bu 6 saat, 4 yılda bir toplamda 24 saat oluşturur ve bu 24 saat, Şubat ayına 29. gün olarak eklenir. Şubat ayı 29 gün çektiğinde, o yıl 366 gün olur ve bu yıllara "artık yıl" adı verilir.