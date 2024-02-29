Bugün Artık Gün! Artık yıl ve artık gün nedir?
Şubat ayı her dört yılda bir, 29 gün olarak gelir ve bu ekstra günün eklendiği yıllara "artık yıl" denir. Peki, 2024 yılında Şubat ayı kaç gün sürüyor? Bu yıl Şubat ayı kaç gün?
"366. gün" terimi, genellikle artık yıllarda eklenen ekstra günü ifade etmek için kullanılır. Artık yıl, genellikle her dört yılda bir, Şubat ayına 29 gün eklenen bir yıldır. Bu uygulama, Gregoryen takviminin Güneş yılı ile daha iyi uyum sağlamasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Güneş yılı, Dünya'nın Güneş etrafındaki tam bir turunu tamamlaması için gereken süredir ve yaklaşık olarak 365 gün 6 saat sürer. Bu 6 saat, 4 yılda bir toplamda 24 saat oluşturur ve bu 24 saat, Şubat ayına 29. gün olarak eklenir. Şubat ayı 29 gün çektiğinde, o yıl 366 gün olur ve bu yıllara "artık yıl" adı verilir.
2024 ŞUBAT AYI KAÇ ÇEKİYOR?
2024 yılı Şubat ayı 29 gün çekiyor. Dolayısıyla bu yıl 366 gün, Şubat ayı ise 29 gün olacak.
29 ŞUBAT NE ZAMAN?
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
2028
2032...
ARTIK NASIL HESAPLANIR?
Binli yıllarda değişen 29 Şubatlı artık yılların hesaplanması da 400'e bölünebilmesiyle hesaplanıyor.
400
800
1200
1600
2000
2400
2800 ...