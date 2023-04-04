Buzdolabına bir parça kağıt havlu koyun: Sonuca inanamayacaksınız!

Meyve ve sebzelerin bozulması sağlık açısından problemlere yol açabilir. Peki, meyve ve sebzelerin bütçenizi, lezzetini ve taze kalma süresini uzatacak bir yöntemi var mı? Bunun için bazı etkili yöntemler bulunuyor. Bu etkili yöntemin cevabı bir parça kağıt havluda saklı. Uzmanlar, buzdolabına koyacağınız bir parça kağıt havlunun oldukça etkili sonuçlar sağladığını belirtiyor.