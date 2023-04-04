Buzdolabına bir parça kağıt havlu koyun: Sonuca inanamayacaksınız!
Mutfakta gözden kaçan ufak detaylar hem sağlığı hem de bütçeyi olumsuz etkileyebiliyor. Buzdolabına konulan bir parça kağıt havlu parçası da oldukça etkili sonuçlar sağlıyor.
Meyve ve sebzelerin bozulması sağlık açısından problemlere yol açabilir. Peki, meyve ve sebzelerin bütçenizi, lezzetini ve taze kalma süresini uzatacak bir yöntemi var mı? Bunun için bazı etkili yöntemler bulunuyor. Bu etkili yöntemin cevabı bir parça kağıt havluda saklı. Uzmanlar, buzdolabına koyacağınız bir parça kağıt havlunun oldukça etkili sonuçlar sağladığını belirtiyor.
Kağıt havlular, meyve ve sebzeleri taze tutmaya yardımcı olur. Buzdolabına konulan kağıt havlular sayesinde gevşek yapraklı sebzelere, çürümüş havuç, salatalıklara veda edebilirsiniz.
ÖNCE KAĞIT HAVLU SONRA MEYVE VE SEBZELER!
Bunun için tek yapmanız gereken, meyve ve sebzeleri buzdolabına koymadan önce temiz bir kağıt havlu sermek. Buzdolabına her taze ürün koyduğunuzda kağıt havluları yenilemek çok önemlidir. Bu sayede sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.
İŞTE MEYVE VE SEBZELERİN BOZULMASINI ÖNLEYEN SIRRI
Lahanadan kabağa kadar çoğu sebze zamanla su salar. Bu nem buzdolabında buharlaşamaz, ürünlerin nemden dolayı kahverengiye dönüştüğü saklama kutusunda sıkışıp kalır. Ancak buzdolabına bir kağıt havlu koyarsanız, nemi emer ve sebzelerin solmasını yavaşlatır.