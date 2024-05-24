Buzdolabınızdan gelen kötü kokulara son! Evinizdeki malzemelerle kısa sürede çözüm

1.KARBONAT

Buzdolabı temizliğinizde kullandığınız karbonatı buzdolabı kokusu için de kullanabilirsiniz.

Gıdayla temas edecek her ürünü karbonatla temizlemenizi tavsiye ediyoruz.

Sizi rahatsız eden buzdolabı kokusu karbonat ile son bulacaktır.

Yapmanız gereken ufak bir kabın içine karbonat koyup dolaba yerleştirmeniz.

Temizlik bu kadar basit.