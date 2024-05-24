Buzdolabınızdan gelen kötü kokulara son! Evinizdeki malzemelerle kısa sürede çözüm
Çürümüş meyve, sebzeleri unutmak... Paketli gıdaları buzdolabında çok bekletmek... Hepsi buzdolabının kötü kokmasına sebep olur. Ama çözümü çok kolay...
1.KARBONAT
Buzdolabı temizliğinizde kullandığınız karbonatı buzdolabı kokusu için de kullanabilirsiniz.
Gıdayla temas edecek her ürünü karbonatla temizlemenizi tavsiye ediyoruz.
Sizi rahatsız eden buzdolabı kokusu karbonat ile son bulacaktır.
Yapmanız gereken ufak bir kabın içine karbonat koyup dolaba yerleştirmeniz.
Temizlik bu kadar basit.
2.ÇAY
Demlenen çayı çöpe atmayın.
Buzdolabınızda rahatsız edici koku varsa bu çay demini dolap içinde biraz bekletin.
Kötü kokuların gittiğini hemen fark edeceksiniz.
İsterseniz bir iki dilim limon da ilave edebilirsiniz.
3. VANİLYA
Vanilya yağı ile hem lavabo kokularını gidereceksiniz hem de buzdolabınızdaki rahatsız edici kokuyu.
Bir pamuğa birkaç damla vanilya yağını dökün ve bir bardak suyun içinde olacak şekilde dolabınızda bekletin.
Vanilyanın mis kokusuyla, buzdolabınızdaki o kötü kokuları yok edebilirsiniz.
4.KABARTMA TOZU
Geniş bir tabak veya tepsiye kabartma tozunu dökün, birkaç gün boyunca dolapta tutun.
Buzdolabı kokusu gidene kadar bu işlemi uygulayın. Buzdolabınızdaki kokunun gittiğini fark edeceksiniz.