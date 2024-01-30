Çamaşırlarınızı o saate yıkamayın! En uygun saat meğer buymuş! Tasarruf etmek için uygun saat hangisi?
Çamaşır yıkamak evlerimizin rutin işlerinden birisi ancak çok sayıda vatandaş hem sudan hem de elektrikten tasarruf etmek için çamaşırlarını gece yıkıyor. Ancak akşam ya da gece saatleri çamaşır yıkamak için uygun değil. Peki en uygun çamaşır yıkama saati kaç?
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Çamaşır yıkarken tasarruf yapmak için gece yıkayanlar büyük bir hata yapıyor. Günlük hayatımızda önemli bir rutin tutan çamaşır işi akşama bırakılmamalıymış.
Çamaşırların kendine uygun programda sabah vaktinde yıkanmasının daha uygun olduğunu söyleyen uzmanlar işin akşama bırakılmaması gerektiğini söylüyor.
NEDEN SABAH YIKAMALIYIZ?
Sabah yıkanan çamaşırlar daha doğru kuruyabilir.
Sabah yıkanıp asılan çamaşırlar gündüz sıcaklığından ve güneşten faydalanarak daha iyi kuruyabilir.