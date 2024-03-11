Canan Karatay uyardı! İftarda bu yiyeceklerden uzak durun
Sağlıklı beslenme konusundaki uzmanlığıyla olduğu kadar hastalıklar hakkındaki açıklamalarıyla da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutacak bireyler için uyarılarda bulundu.
Sağlıklı beslenme konusundaki uzmanlığıyla olduğu kadar hastalıklar hakkındaki açıklamalarıyla da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutacak bireyler için uyarılarda bulundu. Uzman, iftar ve sahur öğünlerinde tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.
Su içmenin önemli olduğunu belirten uzman isim şu ifadeleri kullandı:
- Tuzlu su çok önemli, bikarbonatlı su da öyle. İçebildikleri kadar içsinler. Sahura kadar susuz kalmamak lazım.
KARATAR UYARDI: "İFTARDA MUTLAKA BUNLARI YİYİN"
- Bol zeytinyağlı ve naneli cacık. Sızma zeytinyağı ve sirke. Bunlar bağırsak floramızı düzelttiği gibi bize dinçlik veriyor.
RAMAZAN PİDESİ ZARARLI MI?
-Dayanamayanlar için tabii pide de olacak ama onun zararlı olduğunu burada söylüyorum. Çünkü her türlü un zararlı. Kimyasal dolu. Toksin yükleyen en önemli maddelerden biri maalesef en sevdiğimiz ekmeklerdir, pidelerdir, makarnalardır, böreklerdir. Çünkü bunların unları kusura bakmayın tarladan itibaren zehirlerle dolu. Pide yiyecek miyiz? Dayanamayanlar için bir avuç 2'ye ayırıp bol tereyağlı olarak tüketebilirsiniz."