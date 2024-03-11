Canan Karatay uyardı! İftarda bu yiyeceklerden uzak durun

RAMAZAN PİDESİ ZARARLI MI?

-Dayanamayanlar için tabii pide de olacak ama onun zararlı olduğunu burada söylüyorum. Çünkü her türlü un zararlı. Kimyasal dolu. Toksin yükleyen en önemli maddelerden biri maalesef en sevdiğimiz ekmeklerdir, pidelerdir, makarnalardır, böreklerdir. Çünkü bunların unları kusura bakmayın tarladan itibaren zehirlerle dolu. Pide yiyecek miyiz? Dayanamayanlar için bir avuç 2'ye ayırıp bol tereyağlı olarak tüketebilirsiniz."