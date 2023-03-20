CANLI İZLE | 20 Mart On Numara açıklandı

Sisal Şans'ın en çok kazandıran oyunlarından On Numara çekilişinde 10 şanslı numarayı bilen büyük ödülün sahibi oluyor. Çekilişler ise canlı olarak aktarılıyor. 20 Mart On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı.

On Numara sonuçları, her Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar "20 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...