CANLI İZLE | 31 Mart On Numara açıklandı

On numara sonuçları için Milli Piyango Online sorgulama ekranı şimdiden ziyaret edilmeye başlandı. 31 Mart Cuma tarihli çekilişe sayılı saatler kalırken bilet sahipleri, "Milli Piyango Online ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. MP TV canlı yayın ile takip edilen Cuma çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor.

Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü Milli Piyango ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar, noter huzurunda ve canlı yayında açıklanacak.