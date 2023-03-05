CANLI İZLE | 5 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları
Haftanın Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere iki gün düzenlenen Milli Piyango Şans Topu çekilişlerinde bu akşam saat 20.00'de heyecan başlıyor. Şans Topu sonuçları, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Şans oyunu severler çekilişi heyecanla bekliyorlar. Şans Topu sonuçları sorgulama...
Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor.
Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
MPİ Şans Topu'nda çekilişi devam ediyor. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ödülün kazananı olacak. Şans Topu'nu takip edenler "Şans Topu sonuçları canlı izle, Şans Topu sonuçları sorgulama" şeklinde internette araştırmalara başladı. Çekiliş ise canlı yayında düzenlenecek.
Haftada iki gün saat 20.00'de çekilen Şans Topu, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte, 5 Mart 2023 günü kazandıran Şans Topu numaraları...
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Şans Topu kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli! Tek kolon ücreti 2 TL! Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
ŞANS TOPU KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Şans Topu tek kolon fiyatı 4 TL’dir.
Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.