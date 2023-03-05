CANLI İZLE | 5 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI
Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişinin ikincisi bugün yapılacak. İşte Süper Loto sonuçları canlı izleme ekranı...
Süper Loto sonuçları, her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor.
MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar "5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsanız, kolonun altında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretlediğinizde terminal sizin için rastgele 6 numara seçmektedir.
SÜPER LOTO KURALLARI
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
• Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
• İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
• Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
• Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
• Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.