Celal Şengör'den üzücü haber: Yakalandığı hastalığı açıkladı! Hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl?
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'den üzücü bir haber geldi. Şengör, hasta yatağından yakalandığı hastalığı açıkladığı bir video yayınladı. Peki Celal Şengör'ün hastalığı ne? Celal Şengör'ün sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
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Türkiye'nin ismi önde gelen jeologlarından İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör'den sevenlerini üzen bir haber geldi.
Hasta yatağından bir video paylaşımı yapan Celal Şengör, yakalandığı hastalığı açıklarken son sağlık durumu ile ilgili de bilgi verdi.
Hastalığı nedeniyle Azerbaycan seyahatini de iptal ettiğini aktaran, mayıs ayında Azerbaycan'a gidebileceğini aktardı.
CELAL ŞENGÖR'ÜN HASTALIĞI NE? SAĞLIK DURUMU NASIL?
Prof. Dr. Celal Şengör paylaştığı videoda zatürreye yakalandığını ve bu yüzden Azerbaycan seyahatini iptal ettiğini belirtti.