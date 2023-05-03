Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu: İşte 3 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto tutkunlarının merakla beklediği 3 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam 21.30'da yapılan çekilişle belli oldu. İşte Milli Piyango Tv üzerinden takip edilen ikramiye çekilişini kazanan numaralar...
Sayısal Loto ve şans oyunları tutkunları bu akşam ekran başına kilitlendi. Çılgın Sayısal Loto sonuçları Çarşamba günü saat 21.30'da Milli Piyango Tv üzerinden yapılan canlı çekilişle belli oldu.
3 MAYIS 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Şans oyunu tutkunları bu akşam saat 21.30'da ikramiyenin sahibi olmak için ekran başına kilitlendi. Milli Piyango Tv üzerinden canlı yayınlandı.
Çekiliş sorgulama işlemleri ise “millipiyangoonline.com” internet adresinden yapıldı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 3 kez yapılıyor.
Şans oyunu tutkunları ve talihli adayları ise kolon başına 3 TL karşılığında çekilişe katılabiliyor. Oyun, Milli Piyango Online aracılığıyla mobil olarak da oynanabiliyor.
İŞTE 3 MAYIS 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA KAZANAN NUMARALAR
Sayısal Loto'da 3 Mayıs Çarşamba 2023 çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve milli piyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
İşte merakla beklenen rakamlar...