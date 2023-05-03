Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu: İşte 3 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 3 kez yapılıyor.

Şans oyunu tutkunları ve talihli adayları ise kolon başına 3 TL karşılığında çekilişe katılabiliyor. Oyun, Milli Piyango Online aracılığıyla mobil olarak da oynanabiliyor.