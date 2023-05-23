Depremzede öğrenci burs başvurusu ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında depremzede öğrencilere yönelik şu ifadeleri kullandı:

- Şu an hala yurtlarımızda kalan depremzelerimiz var ve bu hizmeti sürdürüyorlar. Yemeleri içmeleri herşeyleri ile bu süreci devam ettiriyoruz. Yeni dönemde de yurtların inşası devam edecek. Halen 30 bini deprem bölgesinde olmak üzere 132 bin kardeşimizi misafir ediyoruz. Anaokulu ya da kreş çağındaki çocuklarımız için sınıflar oluşturduk.

- Buralarda 3 öğün sıcak yemek veriliyor. Ek olarak depremde yakınlarını kaybeden, evleri hasar olan öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli olarak onlar yerleştirilecek.

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/galeri/depremzede-ogrencilere-burs-basvurusu-ne-zaman-nasil-yapilir-depremzede-universite-ogrencilerinin-kredileri-bursa-donusecek-mi-6951865