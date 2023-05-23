Depremzede öğrenci burs başvurusu ne zaman?
Depremzede öğrencilere KYK burs desteği yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayın programında evi ve iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verileceğini ve KYK kredisi alanların kredilerinin bursa dönüştürüleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden etkilenen yükseköğrenim öğrencilerine halihazırda verilen kredilerin de bursa dönüşeceğini belirtti.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURSU BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede üniversite öğrencilerine burs verileceğini belirtti. Depremden etkilenen öğrencilere burs verilecek. Ayrıca yurtlarda özel kontenjan ayrılacak, öncelik sağlanacak.
Yakınını kaybedenlerin veya evi, iş yeri orta veya üstü hasarlı olanların tamamına burs imkanı gertiriliyor. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüşecek. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurarak bu imkanlardan yararlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında depremzede öğrencilere yönelik şu ifadeleri kullandı:
- Şu an hala yurtlarımızda kalan depremzelerimiz var ve bu hizmeti sürdürüyorlar. Yemeleri içmeleri herşeyleri ile bu süreci devam ettiriyoruz. Yeni dönemde de yurtların inşası devam edecek. Halen 30 bini deprem bölgesinde olmak üzere 132 bin kardeşimizi misafir ediyoruz. Anaokulu ya da kreş çağındaki çocuklarımız için sınıflar oluşturduk.
- Buralarda 3 öğün sıcak yemek veriliyor. Ek olarak depremde yakınlarını kaybeden, evleri hasar olan öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli olarak onlar yerleştirilecek.
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/galeri/depremzede-ogrencilere-burs-basvurusu-ne-zaman-nasil-yapilir-depremzede-universite-ogrencilerinin-kredileri-bursa-donusecek-mi-6951865