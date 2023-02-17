Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e "dolandırıcı" suçlaması: "Para teslim eden insanlar cahildir"
Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, AHBAP derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent'e "dolandırıcı" suçlamasında bulundu. "Para teslim eden insanlar cahildir" diyen Deniz Akkaya'ya yanıt Haluk Levent'ten geldi. İşte yaşananlar...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası sosyal medyanın gündeminden düşmeyen AHBAP derneği ve derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent ile ilgili yeni bir çıkış daha geldi. Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Haluk Levent'e "dolandırıcı" suçlamasında bulunarak adeta ateş püskürdü.
Haluk Levent'in birçok insanı dolandırdığını yaptığı paylaşımlarda ifade eden Deniz Akkaya, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor, az kaldı hazırlan." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yüklü miktarda bağış toplayan Haluk Levent ile ilgili konuşan Deniz Akkaya, Levent'in, kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve yakalandığı Avusturya'dan ABD'ye sevk edilen Sezgin Baran Korkmaz'la sahnede el ele fotoğrafını paylaştı. Deniz Akkaya, paylaşımının altına şu notu düştü: "Szgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil, bu fotoğrafın açıklaması yoktur.""
HALUK LEVENT'TEN DENİZ AKKAYA'YA CEVAP
Deniz Akkaya'nın yaptığı açıklamalara Haluk Levent'ten yanıt geldi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Haluk Levent şunları söyledi:
"1) Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsap hatlarımız çığlık çığlığa . Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi?