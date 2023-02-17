Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e "dolandırıcı" suçlaması: "Para teslim eden insanlar cahildir"

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yüklü miktarda bağış toplayan Haluk Levent ile ilgili konuşan Deniz Akkaya, Levent'in, kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve yakalandığı Avusturya'dan ABD'ye sevk edilen Sezgin Baran Korkmaz'la sahnede el ele fotoğrafını paylaştı. Deniz Akkaya, paylaşımının altına şu notu düştü: "Szgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil, bu fotoğrafın açıklaması yoktur.""