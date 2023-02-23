Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
Merkez üssü Kahramanmaraş depremlerinin neden olduğu Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana okullara bir süre ara verildi. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Son gelişmeler neler?
20 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ereceği 6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 71 ilde eğitime 2 hafta ara verildi. Deprem bölgesi hariç diğer illlerde 20 Şubat 2023 tarihinde yeniden dersler başladı. Deprem bölgesinde bulunan öğrenciler ve veliler, MEB'in Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana için verdiği kararı araştırıyor.
OHAL İLAN EDİLEN İLLERDE OKULLAR ÜÇ KATEGORİDE AÇILACAK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.
MART'A KADAR UZATILDI
Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.
DEVAM ŞARTI YOK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.