Deprem kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından toplam 11 il etkilendi. Yaşanan felaket çok fazla yıkıma neden oldu. Bakanlık tarafından sağlanacak Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği, depremzede vatandaşların ve yakınlarının gündeminde yer almaya başladı.

Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak. İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.