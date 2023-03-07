Deprem kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Deprem sonrası afetzedelere birtakım ödemeler yapılmaya başlandı. Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı kişilere Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak. Peki, deprem kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından toplam 11 il etkilendi. Yaşanan felaket çok fazla yıkıma neden oldu. Bakanlık tarafından sağlanacak Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği, depremzede vatandaşların ve yakınlarının gündeminde yer almaya başladı.
Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak. İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.
DEPREM KİRA YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; kiracıya 3 bin TL, ev sahibine ise 5 bin TL kira yardımı yapılacak.
DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.
DEPREMZEDELERE YAPILAN DİĞER YARDIMLAR
Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- İlk etapta oturulamaz hane başına 15 bin TL, taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapacağımızı açıklamıştım. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.
Buna göre; 100 bin TL nakdi destek ödemeleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilecek. Ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
E- DEVLET AFETZEDE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: CnnTürk.com