Depremzede çocukların bayramlıkları enstitüsünün gönüllü öğreticilerden

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine, 6 Şubat'ın Türkiye için zor bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi. Süreç içerisinde enstitüler olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirten Taşbaşı, "Önümüz bayram. Çocukları sevindirelim diye düşünürken, Genel Müdürlüğümüzle toplantıda çocuklarımız için kıyafetler dikelim diye düşündük. Kurumumuzda 15 kişilik bir ekip bu iş için hızla çalışıyor. İnşallah bayrama yetiştireceğiz ve derdimiz çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu edebilmek." dedi.

Taşbaşı, rutin işleri olan usta öğreticilerin gönüllü olarak çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti: