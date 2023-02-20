Doğal gaz faturalarını yarıya düşürecek yöntemler
Kış aylarında ısınmak için kullanılan petekler, doğal gaz faturalarını kabartabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar, faturaları yarıya düşürecek yöntemler araştırıyor. Bir önemli etken de peteklerin temizliği. Petekleri temiz tutmak hem ısını daha etkili kılıyor hem de faturaları yarıya düşürüyor.
İGDAŞ'a göre doğalgaz faturasında tasarruf sağlayan bazı yöntemler var. Bunlar;
- Evinizin dış cephesinin yalıtımlı olması ile yüzde 40 oranında tasarruf yapabilirsiniz. Çatı, dış duvarların ve bodrum katların yalıtımı da oldukça önemli.
- Oda içindeki eşya yerleşimlerinin de kışın artan doğalgaz faturalarına etkisi yüksek. Perdelerinizi kısaltılarak ya da peteğin önünü kapatmadan kullanabilirsiniz.
- Peteğin önüne konulan eşyalar, ısının odaya yayılmasını önleyebilir. Oda içindeki birtakım düzenlemelerle ev bütçesine katkıda bulunmak mümkün. Nalbur ve yapı marketlerden temin edilen radyatör arkasına konulan yalıtım malzemesiyle ısı yansıtılması yapılabilir. Petek önü her zaman açık olmalı.
- Dışarıdan gelen soğuk havayı önleyen camlar ısı kaybını önlemek adına oldukça büyük bir etken. Bu konuda da tedbir almak gerekiyor. Camdaki fitillerin kontrol edilerek hava kaçağı olup olmadığını tespit edebilirsiniz.
- Evdeki konfor sıcaklığını ayarlamak için, cihaz üzerindeki su sıcaklığı ayarını kullanmak yerine; Cihaza bağlı modülasyona özelliği olan oda termostatı ile radyatöre takılan termostattık vana kullanımı çok önemli.
- Evlerde konfor sıcaklığının bir derece azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağlanır. (Avrupa’da konfor sıcaklığı 19-21 °C iken, ülkemizde 23-24 °C )
- Isı konusundaki yanılgılardan biri de sadece kullanılan odaların peteklerinin açık olması. Soğuk odalardan gelen düşük ısı, kullanılan odalardaki yüksek ısının düşmesine neden olabiliyor. Bazı doğru bilinen yanlışların giderilmesiyle ev ekonomisine katkı sağlanabilir.