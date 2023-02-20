Doğal gaz faturalarını yarıya düşürecek yöntemler

- Dışarıdan gelen soğuk havayı önleyen camlar ısı kaybını önlemek adına oldukça büyük bir etken. Bu konuda da tedbir almak gerekiyor. Camdaki fitillerin kontrol edilerek hava kaçağı olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

- Evdeki konfor sıcaklığını ayarlamak için, cihaz üzerindeki su sıcaklığı ayarını kullanmak yerine; Cihaza bağlı modülasyona özelliği olan oda termostatı ile radyatöre takılan termostattık vana kullanımı çok önemli.