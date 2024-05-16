Doğal gaz kullananlar dikkat! Sıkışıyor, bomba etkisi yaratıyor: İşte doğal gaz patlamasından korunma yöntemleri

Özellikle kış aylarında, doğal gaz tüketimi arttıkça, patlama riski de artar. Ancak bu patlamalar tesadüfi değildir; genellikle dikkatsizlik veya ihmal sonucu gerçekleşir. Patlama, evinize büyük zararlar verebilir ve can kaybına neden olabilir. Ancak önlemler alarak bu riski azaltabiliriz.