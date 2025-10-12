Dökülen saçlara son! 2 haftada saç dökülmesini bitiriyor, saçları kalınlaştırıyor

Biberiye yağını birkaç damla zeytinyağıyla karıştırıp saç diplerine masaj yaparak uygulamak öneriliyor. Haftada iki kez düzenli kullanımda saçlarda gözle görülür bir gürleşme sağlanabiliyor.

Ayrıca biberiye yağı, sadece dökülme için değil, kepek ve saç derisi problemlerine karşı koruyucu etkisiyle de dikkat çekiyor.