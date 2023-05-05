Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi salatalarını açıkladı. 50 salata türünün yer aldığı listede Türkiye'den de 4 lezzet yer aldı.
# Dünya Mutfağı # salata
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi salatalarını bir sıraladı. Listede Türkiye’den 4 geleneksel salata yer aldı.
Dünyanın en iyi salataları listesinde "semizotu salatası" 36. sırada yer aldı.
Domates, soğan, salatalık ve soslarla lezzetlendirilen salata, et yemeklerinin yanına yakışmasıyla biliniyor.
31. sırada ise "patlıcan salatası" yer aldı. Közlenmiş patlıcanın ana malzeme olduğu salatada kırmızı biber, domates, soğan ve soslar bulunuyor.
Listede 22. sırada yer alan "kısır" her ne kadar ülkemizde salata kategorisine girmese de eşsiz lezzetiyle dünyanın en iyi salataları arasına girmeyi başardı.