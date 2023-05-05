Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi salatalarını açıkladı. 50 salata türünün yer aldığı listede Türkiye'den de 4 lezzet yer aldı.

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede - Resim: 1 1 5

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi salatalarını bir sıraladı. Listede Türkiye’den 4 geleneksel salata yer aldı.

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede - Resim: 2 2 5

Dünyanın en iyi salataları listesinde "semizotu salatası" 36. sırada yer aldı.

Domates, soğan, salatalık ve soslarla lezzetlendirilen salata, et yemeklerinin yanına yakışmasıyla biliniyor.

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede - Resim: 3 3 5

31. sırada ise "patlıcan salatası" yer aldı. Közlenmiş patlıcanın ana malzeme olduğu salatada kırmızı biber, domates, soğan ve soslar bulunuyor.

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede - Resim: 4 4 5

Listede 22. sırada yer alan "kısır" her ne kadar ülkemizde salata kategorisine girmese de eşsiz lezzetiyle dünyanın en iyi salataları arasına girmeyi başardı.