Dünyanın en pahalı baharatı! Bu ürün sadece bir ilçede yetişiyor

HASAT SÜRESİ SADECE 12 HAFTA

Safran bitkisi yılda sadece bir kez ve oldukça kısa bir süre çiçek açıyor. Ekim ayında mor tomurcuklar kendini gösteriyor ve yalnızca 1 ila 2 haftalık bir dönem içinde çiçekleniyor. Hasat ise gün doğumuyla başlıyor, çünkü çiçekler sabah açıp öğlene doğru solmaya başlıyor. Bu da üreticilerin zamanla yarışmasını zorunlu kılıyor.