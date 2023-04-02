Ege'de keşfedilmesi gereken 6 antik kent
Türkiye, antik kentler açısından adeta bir cennet. Efes, Afrodisias, Hierapolis gibi ünlü antik kentlerin olduğu bölgede keşfedilmeyi bekleyen birçok antik kent bulunmakta. İşte Ege Bölgesi'nde keşfedilmesi gereken 6 antik kent...
EUROMOS - MUĞLA
Milas ilçesi, Selimiye mahallesi sınırları içinde yer alan ve doğusundaki Kızılbayır Dağı’nın eteklerine yayılan Euromos Antik Kenti, Milas’a yaklaşık 12 km mesafededir. Euromos adı, antik çağda “Kyromos” ya da “Hyromos” biçiminde kullanılmakta ve Yunanca güçlü anlamına gelmektedir.
Yapının kuzey kenarındaki 3 sütun ile güneybatı köşesindeki sütunun yivsiz oluşundan süsleme işinin yarıda bırakıldığı anlaşılmaktadır. Kuzey ve batıya bakan yüzlerdeki sütunların tümünde adak yazıt taşıyan panolar vardır. Sütunlarından birinde Kallisthenes adlı kişinin kente yaptığı parasal yardımlar hakkında bilgi veren uzun bir yazıt yer almaktadır.
AİZANOİ – KÜTAHYA
Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, Stadyum - Tiyatro Kompleksi ve Macellumu ile Roma Döneminin en önemli kentlerindendir. Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus Tapınağı dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınaklarından biridir. Etrafındaki sütunla çevrili mekânın üstünün mermer kirişlerle kaplı olması nedeniyle Zeus Tapınağı pseudodipteros plandaki tek örnektir.
Şehrin kuzeyinde 13.500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20.000 kişi kapasiteli Tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi’den başka hiçbir yerde görülmemektedir. MS 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen Aizanoi Macellum’u, dünyanın ilk borsalarından biridir.