Ehliyet ve kimlikte yeni dönem başlıyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
Ehliyet ve kimlikte yeni dönem 2023 yılı içerisinde başlıyor. Açıklamayı Süleyman Soylu yaptı! Peki ehliyet ve kimlikte yeni dönem ne? Ehliyet ve kimlikte hangi düzenlemeler yapılacak? Ehliyet ve kimlikle ilgili son gelişmeler ne? Ehliyet ve kimlikle ilgili ayrıntılar belli oldu....
# ehliyet # kimlik # son dakika # süleyman soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'teki bir alışveriş merkezinde hayata geçirilen nüfusmatikte vatandaşlarla bir araya geldi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün çok başarılı projelerin altına imza atığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyet ve kimlikle ilgili yeni bir döneme geçileceğini de duyurdu.
Peki ehliyet ve kimlikte yeni dönem neleri kapsıyor? Hangi değişiklikler yapılacak? Ehliyet ve kimlik ile ilgili son gelişmeler neler? İşte detaylar...
Fatih'teki bir alışveriş merkezinde açıklama yapan Süleyman Soylu, 2023 yılı içerisinde ehliyet ve kimlikte sürpriz yapacaklarını ifade etti.