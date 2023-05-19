Ehliyet sahipleri dikkat! Yapmayanlara ceza uygulanacak

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Ehliyet yenileme yapılması için bazı evrakların toplanması gerekiyor. Gerekli olan belgeler ise şöyle:

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

• Sürücü sağlık raporu

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa)

• Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi "randevu.nvi.gov.tr" adresinden öğrenilebilmektedir.