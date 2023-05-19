Ehliyet sahipleri dikkat! Yapmayanlara ceza uygulanacak
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 35 yaşından büyük ehliyet sahiplerine duyuruldu. Buna göre, ehliyetini yenilemeyenler ceza ödeyecek. Peki, ehliyet yenileme için randevu nereden alınır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet sahiplerini ilgilendiren haberi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, eski sürücü belgelerinin kullanım süresi 2 yıl daha uzadığı belirtilerek 2024 yılının Aralık ayına kadar yapılabileceği ifade edildi.
EHLİYET YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Ehliyet yenileme işlemini süresi içinde yapmayanlara ise ceza verileceği ehliyetleri geçersiz sayılacağı bildirildi.
Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabileceği belirtilerek ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacağı bildirildi.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Ehliyet yenileme yapılması için bazı evrakların toplanması gerekiyor. Gerekli olan belgeler ise şöyle:
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı
• Sürücü sağlık raporu
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
• Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa)
• Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi "randevu.nvi.gov.tr" adresinden öğrenilebilmektedir.
EHLİYET YENİLME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 2023 yılında uygulanacak kimlik kartı satış bedelleri; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 83,00 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 166,00 TL'dir.
Kaynak: icisleri.gov.tr - https://www.icisleri.gov.tr/ehliyet-yenileme-suresi-uzatildi