Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla araştırılıyor.

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklinin hesabına yatacak olan bayram ikramiyelerinin tutarı henüz belli olmadı. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl bin 100 TL olarak ödenmişti. Aslında emekliler geçtiğimiz yılda ikramiye artışı beklemişti ancak herhangi bir zam yapılmamıştı.