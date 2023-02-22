Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla emekli maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 30 oldu. Buna ek olarak emeklileri ilgilendiren başka gelişmeler de var. Milyonlarca emekli şimdi ise bayram ikramiyesi zammını bekliyor. İşte bayram ikramiye zammına ilişkin son gelişmeler...
Nisan ayına rastlayan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesine yapılacak olan zam konuşulmaya başlandı. Peki, bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek? Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?
Ramazan Bayramı'na doğru geri sayımın başlaması ile birlikte emeklilerin gündeminde bayram ikramiyesi ödemeleri var.2023 yılının ocak ayının gelmesi ile birlikte emekliler zamlı maaşlarını öğrenmişti. Emekliye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla %30 maaş artışı yapıldı.
Ancak şimdi de gözler Bayram ikramiyesine çevrildi. Milyonlarca SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi Ramazan ve Kurban Bayramı ile toplamda ne kadar bayram ikramiyesi alacağını öğrenmek istiyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?
Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla araştırılıyor.
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklinin hesabına yatacak olan bayram ikramiyelerinin tutarı henüz belli olmadı. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl bin 100 TL olarak ödenmişti. Aslında emekliler geçtiğimiz yılda ikramiye artışı beklemişti ancak herhangi bir zam yapılmamıştı.