EYT'liler K,S,Ş harflerine dikkat! e-Devlet'ten kontrol edin
EYT başvurusu yapan çalışanlarla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Eğer bu harfler e-Devlet'te varsa emeklilik süreleri uzamaya başlıyor. Pek çok kişi aynı durumda olabilir. İşte detaylar...
EYT başvurusu yapan çalışanlarla ilgili açıklaması son dakika açıklaması yapıldı. Sahte işyerleri üzerinden sigortalı göstermek vaadiyle para toplayan ve vatandaşları kandıran dolandırıcılar var. Eğer dikkat edilmezse maaşınız kesilebiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını araştırıyor.
Erken emekliliğin yollarını arayanlar kimi zaman, olması gerekenden daha geç emekli olabiliyor. Kayıt dışı olarak çalışılan süre emeklilik tarihinin gecikmesine neden oluyor.
TAZMİNAT HAKKI YOK
Kayıt dışı olarak çalışanlar geç emeklilik dışında pek çok hak kaybına da uğruyor. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamayan sigortasız çalışanlar, işten çıkartılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatı alamıyor, işsizlik maaşı başvurusunda bulunamıyor. SGK'lı tüm çalışanların sahip olduğu senelik izin ve rapor hakkı kayıt dışı olarak çalışanlar için bulunmuyor.
EMEKLİLİK SÜRESİ UZUYOR
• Sigortasız çalışanların en büyük dezavantajlarından biri ise emeklilik sürecini etkilemesi.
• Emeklilik süresi kayıt dışı olarak çalışılan süre kadar uzuyor.
• Tüm hak kayıplarına rağmen iş arayışındaki kişiler istedikleri şartlarda iş bulamamaları durumunda kendilerine sunulan şartları kabul etmek zorunda kalabiliyor.
• Çalışanlar bilerek sigortasız çalışmayı kabul edebiliyor.
• Bunun dışında işverenler, işçiler veya kendi işini yapanlar vergi, sigorta primi gibi mali yükümlülüklerden kaçınmak, bürokratik işlemlerden kurtulmak için de kayıt dışı istihdama yönelebiliyor.