EYT'liler K,S,Ş harflerine dikkat! e-Devlet'ten kontrol edin

EMEKLİLİK SÜRESİ UZUYOR

• Sigortasız çalışanların en büyük dezavantajlarından biri ise emeklilik sürecini etkilemesi.

• Emeklilik süresi kayıt dışı olarak çalışılan süre kadar uzuyor.

• Tüm hak kayıplarına rağmen iş arayışındaki kişiler istedikleri şartlarda iş bulamamaları durumunda kendilerine sunulan şartları kabul etmek zorunda kalabiliyor.

• Çalışanlar bilerek sigortasız çalışmayı kabul edebiliyor.

• Bunun dışında işverenler, işçiler veya kendi işini yapanlar vergi, sigorta primi gibi mali yükümlülüklerden kaçınmak, bürokratik işlemlerden kurtulmak için de kayıt dışı istihdama yönelebiliyor.