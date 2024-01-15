Empatinin bile fazlası zararlı... Herkesi gereğinden fazla düşünme hastalığı: Hiper empati nedir? Hiper empati neden zararlı?

HİPER-EMPATİ NEDİR?

Uzman psikologlar hiper-empati yaşayan kişiler başkalarının yaşadıklarını ya da hissettiklerini sanki kendisi yaşıyor gibi hissedebilir ve bu şekilde kendi hissettikleri gibi yaşayabilirler. Duygusal bağ kurma konusunda yetenekli kişilerin daha yatkın olduğu hiper-empati nasıl sonuçlara yol açıyor?