Empatinin bile fazlası zararlı... Herkesi gereğinden fazla düşünme hastalığı: Hiper empati nedir? Hiper empati neden zararlı?
İnsan psikolojisinin tüm gizemleri henüz çözülebilmiş değil. Her gün psikolojimize dair yeni bir bilgi öğrenmek mümkün. İnsan iletişiminde çok önemli olan empati kavramına dair uzmanlar uyarıyor: Fazlası zarar. Fazla empati yapmak insan psikolojisine nasıl zarar veriyor?
Empati sağlıklı insan ilişkileri kurabilmek açısında olmazsa olmaz bir özellik. Çoğu zaman anlayışlı olmak kadar basit açıklanabilecek olan empati kavramının aşırıya kaçması kişinin kendi psikolojik sağlığından olmasına neden olabiliyor.
İnsanları anlamak için gereğinden fazla çaba harcamak duygusal çöküntüye neden olabiliyor. Hiper-empati denilen bu sendromda kişiler karşısındaki kişiyi anlamak için gereğinden fazla hassas davranabiliyor ya da kendisinden ödün verebiliyor. Peki hiper-empati ne demek?
Kişinin olağandan fazla duygusal empati yeteneğine sahip olması, çevresindeki insanların duygusal durumlarını aşırı derecede hassas bir şekilde algılaması ve bu duyguları derinden hissetmesiyle kendisini gösteriyor.
HİPER-EMPATİ NEDİR?
Uzman psikologlar hiper-empati yaşayan kişiler başkalarının yaşadıklarını ya da hissettiklerini sanki kendisi yaşıyor gibi hissedebilir ve bu şekilde kendi hissettikleri gibi yaşayabilirler. Duygusal bağ kurma konusunda yetenekli kişilerin daha yatkın olduğu hiper-empati nasıl sonuçlara yol açıyor?