En çok ve en az boşanmanın olduğu iller hangileri?

TÜİK'in 2023'teki evlenme ve boşanma istatistiklerini açıklamasının ardından, evlenmenin ve boşanmanın en çok ve en az olduğu iller de ortaya çıktı. Peki Türkiye'de geçen sene en çok ve en az evlenmenin olduğu il hangisi? 2023'te en çok ve en az boşanma hangi illerde oldu?