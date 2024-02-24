En çok ve en az boşanmanın olduğu iller hangileri?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 2023 yılında 171 bin 881 çift boşandı. Peki Türkiye'de en çok boşanmanın olduğu il hangisi? Türkiye'de en az boşanmanın olduğu il hangisi? En çok ve en az evlenme hangi illerde gerçekleşti? İşte detaylar...
TÜİK, 2023 yılına ait, Türkiye'deki evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre Türkiye'de 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435, boşananların sayısı 171 bin 881 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK'in 2023'teki evlenme ve boşanma istatistiklerini açıklamasının ardından, evlenmenin ve boşanmanın en çok ve en az olduğu iller de ortaya çıktı. Peki Türkiye'de geçen sene en çok ve en az evlenmenin olduğu il hangisi? 2023'te en çok ve en az boşanma hangi illerde oldu?
TÜİK'in açıklamasına göre, 2023'te, boşanmaların en fazla olduğu il 33 bin 297 ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 14 bin 345 ile Ankara, 13 bin 639 ile İzmir, 7 bin 923 ile Antalya, 6 bin 834 ile Bursa takip etti. Boşanan çift sayısı Konya'da 4 bin 934'ü, Kocaeli'de 4 bin 767'yi, Mersin'de 4 bin 754'ü, Adana'da 4 bin 719'u buldu.
Bayburt ise 77 boşanma ile son sırada yer aldı. Boşanma sayısı Hakkari'de 102, Ardahan'da 106, Gümüşhane'de 120 olarak hesaplandı. Geçen yıl boşananların sayısı, nüfusu 100 binin altında olan Ardahan, Tunceli ve Bayburt'u geride bıraktı.