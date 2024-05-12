En güzel Anneler Günü resimli mesajları 2024
Bugün Anneler Günü... Bizi doğuran, büyüten, yaşama hazırlayan annelerimizi hatırlamak ve onları mutlu etmek için bugün eşsiz bir fırsat. Sizler için, annelerimizin kıymetine yakışır, onları mutlu edebilecek sözleri derledik.
Anneler Günü'nde, bizi doğuran, yetiştiren, büyüten annelerimizi mutlu etmek isteriz. Onları mutlu edecek, bizim için ne kadar kıymetli olduklarını anlatacak sözler söylemek isteriz. Her zaman söyleyecek güzel söz yazamayanlar, internette "Anneler Günü sözleri 2024" şeklinde aratma yapıyor. Sizler için en güzel Anneler Günü sözlerini derledik.
Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden duayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Sonsuzluk bir kitap olsa, senin sevgin en güzel hikayesi olurdu canım annem. Anneler Günün kutlu olsun…
Hastalandığımda, üzüldüğümde, sevindiğimde, korktuğumda yanımda her zaman sen vardın. Benim canım annem! Her zaman yanımda olduğunu biliyorum. Anneler günün kutlu olsun!
Senin gibi bir anne olmak benim için en büyük şans! Anneler Günün kutlu olsun, sana olan sevgim hiç bitmeyecek.
Sen mutlulukların en büyüğünü, her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun.
Annem beni yetiştirirken döktüğün terin her damlası sana cennette ırmak olsun. Anneler Günün kutlu olsun.
Bana yolları göstermek için orada olduğun sürece, hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun!
Varlığında benim kalbimin içinde tuttuğum en güzel şeysin. Anneler Günün kutlu olsun. İyiki benim annemsin…
Canım annem anneler günün kutlu olsun. Benim annem olduğun için çok şanslıyım. Her zaman benimle olduğunu bilmek mutluluk verici. Seni çok seviyorum. Bugüne kadar benim için yaptığın her şey için sana çok teşekkür ederim.
Her zaman benim yanımda olduğun için teşekkür ederim, anneciğim. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Umut etmekten vazgeçmememin nedeni senin bir gülümsemeni yakalamaktır. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.
Hayatım boyunca bana hep ışık oldun. Beni her zaman destekledin ve teşvik ettin. Bana hep doğru yolu gösterdin. İyi ki varsın anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun.
Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun!
Çocukken, bana örnek olmak için benden önce; gençken, her ihtiyacım olduğunda beni gözetmek için arkamdan, yetişkin olduğumda ise destek vermek için hep yanımda yürüdün. Her an yanımda olduğun için sana minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!
Anneciğim, sen dünyanın en güzel annesisin. Anneler günün kutlu olsun. Doğduğum günden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve ilgi için sana çok minnettarım. Seni çok seviyorum.
Annem, senin sevgin ve sabrın benim için dünyadaki en değerli hazinelerdir. Anneler Günün kutlu olsun!
Onlar; bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular… Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun..