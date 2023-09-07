Endonezyalı kadınların güzellik sırrı çözüldü! 53 yaşındaki Endonezyalı yıldız sırlarını açıkladı
Her kültürün kendine özgü güzellik ipuçları ve sırları vardır. Endonezya kültürünün de yüz yıllarca kendine sakladığı bazı sırlar olmuştur. Asya topluluklarının ne kadar sağlıklı ve genç gösterdiğini hepimiz biliriz. Endonezya kültürünün sırları bazen bizi şaşkına çevirebilir.
1. PİRİNÇ UNU KULLANMAK
Endonezyalı kadınlar yüz maskesi olarak pirinç ununu su ile karıştırıp kullanmanın yanı sıra vücutları için özel macunlarda yapıyor. Peeling macunu, öğütülmüş pirinç, zencefil, fındık, zerdeçal kökü, tarçın ve sandal ağacı tozundan yapılır. Tüm malzemeleri birlikte öğütmeniz gerekiyor. Bu doğal peeling cildi yumuşatır ve temizler ancak bunu yalnızca vücudunuzda kullanın.
2. VÜVUT MASAJI
Balililer tepeden tırnağa şımartılarak vücutlarına bakım yapmaya çalışırlar. Çatlak izlerini önlemek daha sonra onlarla savaşmaktan çok daha kolaydır. En popüler ritüellerden biri Bali karın maskesinin uygulanmasıdır . Öğütülmüş pirinç ve zencefil benzeri bir kök olan 'kencur' içerir. Bu bileşenler cildin elastikiyetine yardımcı olur. Çoğu zaman bir kadın doğum yaptıktan sonra, karnına yerleştirilen bitkisel bir sargıyla vücut masajı yaptırır.
3. PAPAYA TOHUMLARI
Endonezyalı kadınlar, sütlü veya sütsüz olarak papaya püresini kullanır ve bunu doğrudan yüzlerine uygulayarak ciltlerinin parlamasını sağlar . Ayrıca saçlarının koyu renginden kurtulmak ve zarar görmesini önlemek için papaya çekirdeklerini öğütüp su ile karışım yaparlar. Daha sonra bu macunu saçlarına sürüp 1 saat bekletip duruluyorlar.
4. KEÇİ SÜTÜ KULLANIRLAR
Bu Java prensesleri tarafından kullanılan eski bir güzellik banyosu. Genç ve yumuşak cildin korunmasına yardımcı olur. Kadınlar banyolarına keçi sütü eklediler ve içinde 30 dakika beklettikten sonra sütü duruladılar.