Endonezyalı kadınların güzellik sırrı çözüldü! 53 yaşındaki Endonezyalı yıldız sırlarını açıkladı

2. VÜVUT MASAJI

Balililer tepeden tırnağa şımartılarak vücutlarına bakım yapmaya çalışırlar. Çatlak izlerini önlemek daha sonra onlarla savaşmaktan çok daha kolaydır. En popüler ritüellerden biri Bali karın maskesinin uygulanmasıdır . Öğütülmüş pirinç ve zencefil benzeri bir kök olan 'kencur' içerir. Bu bileşenler cildin elastikiyetine yardımcı olur. Çoğu zaman bir kadın doğum yaptıktan sonra, karnına yerleştirilen bitkisel bir sargıyla vücut masajı yaptırır.