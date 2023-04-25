Ev sahibi ve kiracı hakkında merak edilen 9 soru

1 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?

Kanunda kira sözleşmesinin süresiyle ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak konut kira sözleşmesi genellikle yıllık yapılıyor. İş yerlerinde ise dekorasyon gibi değişiklikler yapıldığından dolayı uzun süreli sözleşmeler tercih ediliyor.