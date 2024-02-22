Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı! İşte 2023'te ortaya çıkan çarpıcı veriler
TÜİK, 2023'ün evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 565 bin 435 çift evlenirken boşanan çiftlerin sayısı da 171 bin 881 oldu. Evlenen ve boşanan çiftlerin sayısının 2022'ye göre azaldığı dikkati çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı çalışma sonucunda, 2023 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini kamuoyuna açıkladı. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte, geçtiğimiz yıl evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı, kaba evlenme ve kaba boşanma hızının en yüksek ve en düşük olduğu iller de belli oldu.
TÜİK'in açıklamasına göre, Türkiye'de 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalırken, kaba evlenme hızı binde 6,63 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de 2023 yılında boşanan çiftlerin sayısı da 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalarak 565 bin 435 oldu. Geçtiğimiz yıl kaba boşanma hızı ise binde 2,01 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de geçen sene boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 21,7'si ise 6-10. yılında gerçekleşti.
Türkiye'de geçtiğimiz yıl hem kadın hem erkeklerde ilk evlenme yaşının arttığı dikkati çekti. 2023'te ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28,3 olurken, kadınlar için bu yaş 25,7 olarak kaydedildi. İki cinsiyet arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 oldu.