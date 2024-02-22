Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı! İşte 2023'te ortaya çıkan çarpıcı veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı çalışma sonucunda, 2023 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini kamuoyuna açıkladı. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte, geçtiğimiz yıl evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı, kaba evlenme ve kaba boşanma hızının en yüksek ve en düşük olduğu iller de belli oldu.