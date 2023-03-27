EYT başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
EYT düzenlemesi 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla EYT başvuruları alınmaya başlandı. Başvuruda bulunanların gözü ise "EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, sonuç nasıl öğrenilir?" sorusuna çevrildi.
EYT yasası geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvuruda bulunanlar EYT başvuru sonucunun ne zaman açıklanacağına dair araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı...
EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EYT başvuru sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sonuçların ilk başvurusunun yapılmasının ardından 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'liler ilk maaşlarını başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren alabilecekler.
EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?
• SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:
• Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi sekmesine tıklanacak.
• Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.
• Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.
• SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek.
• Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.
• TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.