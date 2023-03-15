EYT başvurularında SMS detayı: Bunu yapmayanın hakkı yanacak

- Ayrıca vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden emeklilik sorgulama bağlantısından maaşlarının bağlanıp bağlanmadığını öğrenebilir. Vatandaşlarımız mart ayında başvurularını yaptılarsa, 1 Nisan'dan itibaren emeklilik aylıklarını hak etmiş olacaklar.

- EYT kapsamındaki vatandaşlarımızın yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart'tan itibaren aynı ay içinde farklı günlerde yaptığı başvuruların birbirinden hiç farkı yok. Yani mart ayı içinde hangi gün başvuru yaparsa yapsın 1 Nisan'da emekli aylığını hak etmiş olacaktır.

- Vatandaşlarımız Nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. BAĞ-KUR'lular ise Nisan 25 ile 28 arasında maaşlarına kavuşabilecek. Ayrıca emeklilik dilekçelerine belirttikleri banka şubesinden maaşlarını alabilirler.

Kaynak: Karar.com