EYT başvurularında SMS detayı: Bunu yapmayanın hakkı yanacak
İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak EYT kanununun kabul edilmesinin ardından SGK'ya yapılan başvurular tüm hızıyla sürüyor. SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, emekli olacak EYT'lilerin başvurularına dair SMS konusuna dikkat çekti.
EYT düzenlemesi, 3 Mart 2023 tarihinde TBMM'de onaylanarak kanunlaştı. Şartları sağlayan çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) EYT başvurusu yaparak emekli olabiliyor.
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdikten sonra milyonlarca kişinin başvuru yaptığını belirten SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, İzmir'de başvuru sayısının 40 bini geçtiğini duyurdu.
EYT'LİLERE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN?
EYT'lilerin maaşları için emeklilik sicil numarasının önemli olduğuna dikkat çeken Kurt, şöyle aktardı:
- Vatandaşlarımız Nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. BAĞ-KUR'lular ise Nisan 25 ile 28 arasında maaşlarına kavuşabilecek.
BAŞVURULARDA "SMS" DETAYI
Kurt, başvuru esnasında bazı detaylara dikkat ederek şunları söyledi:
- Emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından cep telefonu kısa mesaj olarak gönderildiğini hatırlatan SGK İzmir İl Müdürü Kurt, vatandaşların başvuru esnasında cep telefon numaralarını doğru vermeleri gerektiğine değindi.
- Ayrıca vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden emeklilik sorgulama bağlantısından maaşlarının bağlanıp bağlanmadığını öğrenebilir. Vatandaşlarımız mart ayında başvurularını yaptılarsa, 1 Nisan'dan itibaren emeklilik aylıklarını hak etmiş olacaklar.
- EYT kapsamındaki vatandaşlarımızın yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart'tan itibaren aynı ay içinde farklı günlerde yaptığı başvuruların birbirinden hiç farkı yok. Yani mart ayı içinde hangi gün başvuru yaparsa yapsın 1 Nisan'da emekli aylığını hak etmiş olacaktır.
- Vatandaşlarımız Nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. BAĞ-KUR'lular ise Nisan 25 ile 28 arasında maaşlarına kavuşabilecek. Ayrıca emeklilik dilekçelerine belirttikleri banka şubesinden maaşlarını alabilirler.
Kaynak: Karar.com