EYT için kritik genelge: Kimler faydalanamayacak?
EYT'nin yasalaşmasıyla SGK'ya emeklilik başvuruları yapılıyor. SGK, yayımladığı yeni bir genelgeyle bazı kafa karıştıran sorulara örneklerle yanıt verdi.
EYT'nin yasalaşması ile ilk etapta emekli olacak yaklaşık 2.5 milyon vatandaş, SGK önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Mart ayı içerisinde başvuru yapacak vatandaşlar, gelecek aydan itibaren ilk emekli maaşlarını alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı son genelgeyle örnekler vererek merak edilenleri yanıtladı. Peki, EYT'den kimler faydalanamayacak?
Sigortalılık başlangıç tarihi 8 Haziran 1998 olan kadın sigortalının doğum tarihi 30 Temmuz 1980. Sigortalının 8 Haziran 1998-25 Haziran 1998 tarihleri arasında SSK'dan 47 gün; 1 Temmuz 2002- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Bağ-Kur kapsamında 7410 gün olmak üzere toplam 7457 prim ödeme gün sayısı bulunuyor.
BU KİŞİLER EYT'DEN YARARLANAMAYACAK
22 Ocak 2001 tarihinde çalışmaya başlayan bir memurun 12 Nisan 1996-12 Ekim 1997 tarihleri arasında 1 yıl 6 ay olan askerlik süresini borçlanması halinde borçlanılan bu süre toplam hizmet süresine eklenecek olup sigortalılık başlangıç tarihini değiştirmez. Ancak, borçlanılan bu süre 22 Ocak 2001 tarihinden borçlandığı (1 yıl 6 ay) süre kadar geriye doğru yazılarak görüntülenir. Bu durumda ilgili memur EYT'den yararlanamaz.
25 Aralık 1999 tarihinde SSK'lı olarak çalışmaya başlayan ve sigortalılık başlangıç tarihinden önceki 1 yıl 6 ay askerlik süresini borçlanan biri 22 Haziran 2001 tarihinde memur olarak işe başlamıştır. Bu kişi askerlik borçlanması yapsa bile ilk sigorta tarihi öne çekilemeyeceği için EYT'den yararlanamayacak.